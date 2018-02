Capgemini rachète le groupe américain LiquiHub pour 400 M EUR

Le groupe français de services informatiques Capgemini a annoncé lundi l'acquisition de la société américaine LiquidHub pour environ 400 millions d'euros.Basé à Philadelphie, aux États-Unis, LiquidHub est spécialisé dans la gestion numérique de la relation client pour le compte de sociétés dans différents secteurs (services financiers, santé, sciences de la vie, etc.), a précisé le groupe français dans un communiqué.Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires estimé à environ 200 millions d'euros.La transaction devrait être finalisée "dans les prochains mois"."Cette nouvelle acquisition s'inscrit entièrement dans la stratégie de croissance de Capgemini dans le +digital and cloud+ (numérique, exploitation de logiciels et stockage sur des serveurs distants, ndlr) en Amérique du Nord", a expliqué Capgemini.L'opération, "avec un prix d'acquisition d'environ deux fois le chiffre d'affaires (...) confirme également la capacité du groupe à mener à bien son objectif (...) d'acquisitions ciblées, celles-ci devant contribuer à une augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 2% et être financées par environ 50% du free cash-flow" (flux de trésorerie disponible), a-t-il encore souligné.(©AFP / 05 février 2018 08h49)