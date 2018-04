Capteurs connectés professionnels: Orange lance une plate-forme de vente en ligne

Orange a lancé mercredi une plate-forme de vente en ligne de capteurs connectés professionnels, a annoncé l'opérateur télécom qui muscle ainsi son offre sur le très prometteur marché professionnel de l'internet des objets (IoT).Les entreprises trouveront sur le site des capteurs connectés (température, hygrométrie, ouverture et fermeture de porte, qualité de l'air, boutons de satisfaction clients...) avec, s'ils le souhaitent, une offre de connectivité Orange, a indiqué l'entreprise en marge du salon SIdO, spécialisé dans l'IoT, à Lyon.A partir de juillet, les entreprises et développeurs trouveront également une offre tout compris associant capteurs, forfaits pré-payés de connectivité et application métier pour traiter les données, a indiqué l'entreprise."A la réception des objets, il suffira de les déclarer" à une plateforme spécialisée d'Orange pour les activer puis en analyser les données, a précisé Orange dans son communiqué.Les spécialistes prévoient une explosion du marché professionnel des capteurs connectés, dont les applications potentielles (suivi de flotte de transport, maintenance prédictive, diagnostics à distance...) sont innombrables.Pour transmettre leurs données, les capteurs connectés vendus par Orange utilisent le réseau LoRa, un réseau de communication bas débit, basse consommation et longue portée.Orange est concurrent sur ce marché du réseau bas débit et basse consommation de l'opérateur Bouygues Telecom, qui a son propre réseau également basé sur la technologie LoRa, ainsi que de plusieurs start-up dont Sigfox, qui a déployé sa propre technologie et son propre réseau.SFR s'est de son côté associé à Sigfox sur ce marché spécifique.Pour réussir le développement de masse des capteurs connectés, le coût des communications doit descendre fortement.Pour l'instant, "on est de l'ordre de un euro par mois et par objet" pour le connecter, a expliqué Olivier Ondet, directeur du programme IoT chez Orange Business Service (OBS). Il existe déjà des offres complètes, comprenant la connectivité et l'application métier pour traiter et restituer les données, dont le prix est de l'ordre de "dix euros par mois" par capteur, a-t-il précisé.(©AFP / 04 avril 2018 08h14)