CarPostal laisse un trace "sérieuse" dans les résultats de La Poste en 2017

Berne (awp) - Les manipulations comptables révélées chez CarPostal ont eu impact direct sur les chiffres de La Poste. Le résultat du géant jaune a été "sérieusement grevé" par le remboursement d'environ 78 mio CHF réclamé par l'Office fédéral des transports (OFT) et la provision pour 2016 et 2017, indique jeudi l'ex-régie fédérale. Cette dernière revendique néanmoins un bénéfice solide dans son coeur de métier.Le bénéfice consolidé de La Poste a fondu d'un quart à 420 mio CHF, selon les indications fournies par le groupe. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) a chuté de 11,4% à 630 mio, tandis que les recettes se sont inscrites à 7,99 mrd (-2,5%).Le géant jaune affirme évoluer dans un marché difficile, caractérisé par une contraction du volume de lettres adressées, une pression sur les prix dans le domaine de la logistique et un recul des opérations aux guichets.La Poste a néanmoins augmenté les résultats des marchés des lettres et des colis, souligne le communiqué. Des mesures d'efficience ont permis de réduire le déficit de RéseauPostal.Bras financier du groupe, PostFinance a profité d'effets non-récurrents. La société financière s'est séparée de deux portefeuilles d'actions et de reprises de dépréciations sur des immobilisations financières. Son résultat opérationnel a atteint 549 mio CHF et grappillé 1,3%.La Poste devra toutefois traîner CarPostal comme un boulet ces prochains mois. La filiale a perçu des indemnités trop élevées de 2007 à 2015, sur la base d'écritures comptables non conformes au droit, rappelle le groupe.Le remboursement de ces indemnités à hauteur de 78,3 mio CHF a fait chuter l'Ebit de la société de transports en commun à -69 mio CHF. Le géant jaune affirme que la situation pour 2016 et 2017 n'est pas encore entièrement clarifiée, d'où la constitution supplémentaire d'une provision.fr/al(AWP / 08.03.2018 10h14)