Carambolage meurtrier au Brésil: au moins 13 morts et 39 blessés

Rio de Janeiro - Un carambolage impliquant un minibus, un autocar et deux camions a fait treize morts et 39 blessés au Brésil, samedi sur une autoroute de l'Etat de Minas Gerais (sud-est), ont indiqué les pompiers.Un premier bilan faisait état de sept morts, mais six autres corps ont été trouvés par la suite sous les débris des véhicules, a précisé les pompiers.L'accident s'est produit dans la matinée, au niveau de la localité de Grao Mogol, à environ 600 km de Belo Horizonte, capitale de Minas Gerais.Selon la Police Routière Fédérale, il a été provoqué par un camion qui circulait à contre-sens et a percuté le minibus, provoquant ensuite le carambolage avec les autres véhicules qui suivaient dans le sens opposé.Les pompiers ont indiqué qu'un des camions, qui transportait des cahiers, a pris feu après la collision.Les blessés, dont 12 dans un état grave, ont été évacués dans plusieurs hôpitaux des environs par ambulance ou par hélicoptère."Il y avait un minibus et deux camions encastrés. Plusieurs victimes étaient incarcérées", a rapporté l'infirmière Michelly Santos, citée par un site d'information, G1.La route a été bloquée et les médias locaux faisaient état d'embouteillages de 20 km dans les deux sens.(©AFP / 13 janvier 2018 18h26)