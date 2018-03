Carrefour: une grève exceptionnelle face aux "attaques" de la direction

Des supermarchés et hypermarchés bloqués ou fermés, des entrepôts à l'arrêt et des gondoles dégarnies: les syndicats de Carrefour entendent frapper fort face aux "attaques" de la direction, avec une "grève générale" samedi, en plein weekend de Pâques."Exceptionnel" selon FO, voire inédit selon la CFDT, le mouvement qui s'annonce est à la mesure de la colère qui gronde parmi les salariés du géant de la grande distribution. De leur "inquiétude" aussi, dit la CGT. Il traduit également une très forte "dégradation" du dialogue social, dénoncée par tous les syndicats.A la suppression de milliers d'emplois annoncée en janvier, au projet de passage en location gérance de plusieurs hypermarchés (cinq confirmés, une quarantaine potentiellement visés), aux craintes sur l'avenir à long terme d'autres milliers d'emplois (logistique, réduction de 100.000 m2 des surfaces des hypermarchés), s'est ajouté le "mépris" ressenti par les salariés face à une "aumône".L'annonce d'une participation moyenne de 57 euros, contre 610 l'an dernier, c'est "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", dit Sylvain Macé (CFDT). "L'ébullition" s'est manifestée bien avant samedi par des débrayages et manifestations spontanés dans des magasins et des plateformes logistiques, souligne Michel Enguelz, représentant de FO, premier syndicat du groupe."Consciente de l'impact de cette baisse sur le pouvoir d'achat", la direction a proposé de relever ce montant à 407 euros, via un complément forfaitaire d'intéressement de 350 euros. Sans désamorcer la fronde. Les actionnaires vont toucher, eux, 356 millions d'euros de dividendes, font valoir les syndicats qui anticipent aussi des négociations salariales au rabais.Au programme donc de cette journée de grève à l'appel de FO et la CFDT, relayé séparément par la CGT, défense des emplois et du pouvoir d'achat.Signe que le mécontentement touche aussi les cadres, considérés comme "la dernière roue du carrosse", leur syndicat, le SNEC CFE-CGC, s'il ne s'associe pas au mouvement de grève, les appelle à la "déconnexion totale" de 9H00 à 11H00 vendredi dans toutes les sociétés du groupe.Annonces par voie de presse avant d'en informer les représentants du personnel, négociations "à marche forcée", absence de réponses aux revendications formulées: les syndicats sont unanimes à s'élever contre la "méthode" depuis qu'Alexandre Bompard, qui a pris les rênes du groupe l'été dernier, a dévoilé le 23 janvier son "plan de transformation".Menées dans un calendrier très resserré, les négociations sur le plan de départs volontaires (PDV) qui vise les sièges du groupe (2.400 suppressions de postes sur 10.500) se sont achevées mercredi. Dénonçant un "climat de pression et de menaces" sur les salariés envisageant de suivre la grève, FO a annoncé jeudi qu'il ne signerait pas le projet d'accord.D'autres négociations, sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) accompagnant la fermeture de 273 magasins de proximité (ex-Dia) avec à la clé quelque 2.300 emplois supprimés, devaient s'achever l'être jeudi.Sur le PSE, M. Enguelz évoque quelques "avancées", sur la durée du congé de reclassement ou le budget formation. Même son de cloche à la CFDT, qui reste toutefois, comme la CGT, "très sceptique sur les capacités" du groupe à reclasser les salariés.Lundi, faute de voir leurs demandes prises en compte, les syndicats avaient demandé le report au mois de mai du comité central d'entreprise de l'entité hypermarchés, point de départ des consultations prévues dans plusieurs instances. Dans les hypermarchés, avant même les annonces de janvier, plusieurs centaines de postes (stations essence, administratif) étaient déjà menacés."Imposons d'autres choix en faveur de l'emploi, des salaires et des conditions de travail", proclame un tract CGT appelant à la grève.Si le plan de transformation "s'accompagne de mesures difficiles sur le volet social", il "vise à pérenniser l'activité de l'entreprise", fait valoir de son côté la direction.(©AFP / 29 mars 2018 13h22)