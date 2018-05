Cartel dans les Grisons: une firme fait recours contre la sanction de la Comco

Zernez GR (awp/ats) - L'une des six entreprises grisonnes sanctionnées par la COMCO dans l'affaire du cartel de la construction fait recours devant le Tribunal administratif fédéral. La commission de la concurrence lui avait infligé une amende de 5 millions de francs."Les affirmations de la COMCO ne correspondent pas aux faits", estime Roland Conrad, président du conseil d'administration de l'entreprise Foffa Conrad, interrogé jeudi par la radio alémanique SRF. Elles sont "en partie fausses et exagérées", selon lui. Le patron conteste le chiffre de 400 attributions de marché manipulées, avancé par la Commission de la concurrence (COMCO).Les réunions entre entreprises ne se sont pas toutes conclues par des ententes, explique-t-il: "souvent, nous n'avons pas réussi à nous accorder." Roland Conrad doute, en outre, que les ententes ont conduit à des prix plus élevés, comme le pense la COMCO. Il en veut pour preuve que la moitié des entreprises de la construction en Basse-Engadine ont fait faillite durant la période incriminée de 1997 à 2008.Dans une région aussi petite, augmenter les prix de manière artificielle n'est, d'ailleurs, pas possible, estime-t-il. "Tout le monde se connaît et les prix sont connus de tous", souligne Roland Conrad.La COMCO a sanctionné récemment des entreprises de construction qui ont manipulé les adjudications dans le génie civil et la construction en Basse-Engadine de 1997 à 2012. Les amendes se montent au total à 7,5 millions de francs.ats/rp(AWP / 24.05.2018 16h00)