Cassiopea, toujours privée de revenu opérationnel, a bridé ses dépenses en 2017

Zurich (awp) - Le laboratoire dermatologique italien Cassiopea, émanation de son compatriote Cosmo, a réduit l'an dernier ses frais de recherche et de développement (R&D) ainsi que ses dépenses administratives et générales. En l'absence de recettes opérationnelles, la réduction du crédit fiscal accordé par les autorités transalpines a creusé le déficit du groupe, selon le compte-rendu d'activités publié mercredi.La perte nette a atteint 13,7 mio EUR, contre 9,5 mio en 2016, malgré des frais de R&D allégés de plus d'un million à 13,1 mio EUR et des coûts généraux élagués d'un bon quart à 1,5 mio EUR. Le bonus fiscal italien s'est élevé à 3,8 mio EUR, contre 5,9 mio un an plus tôt.La direction anticipe sous peu des résultats "cruciaux" de plusieurs programmes de recherches cliniques, qui doivent lui permettre de franchir des jalons dans le développement du Winlevi notamment. A cette fin, le groupe cherchera à lever de nouveaux fonds sur la seconde moitié de l'année en cours.Fin décembre, les réserves de liquidités s'élevaient encore à 28,5 mio EUR, contre 41,9 mio douze mois plus tôt.jh/rp(AWP / 28.02.2018 08h10)