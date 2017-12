Castaner sur les incidents à la SNCF: Pépy n'est pas le seul responsable

La responsabilité des incidents à la SNCF "ne pèse pas sur un seul homme", a déclaré vendredi Christophe Castaner, alors que son patron Guillaume Pepy, convoqué le 8 janvier par la ministre des Transports, a affirmé que "(son) mandat est à la disposition du gouvernement".Guillaume Pepy "a dit que son mandat est évidemment en jeu si la ministre le jugeait nécessaire, ça c'est une discussion qu'ils auront tous les deux", a déclaré M. Castaner sur BFMTV."Une chose est sûre, la responsabilité de tel ou tel incident ne pèse pas sur un seul homme, elle pèse sur des choix stratégiques qu'a fait notre pays avec la SNCF, celui de privilégier les grandes infrastructures (...) et de négliger les trains du quotidien", a poursuivi le patron de La République en marche et secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement.A la question de savoir si M. Pepy conservait la confiance du gouvernement, M. Castaner a indiqué que "la question ne se pose pas pour un seul homme"."Ne négligeons pas que chaque jour des centaines de trains arrivent à l'heure et dans de bonnes conditions", a-t-il également déclaré, soulignant cependant que "si les usagers paient un billet de train, ils ont le droit à un service de bonne qualité".Le patron de la SNCF affirme dans Le Parisien de vendredi que "(son) mandat est à la disposition du gouvernement" après les incidents à répétition survenus dans les gares parisiennes en décembre.M. Pepy et le patron de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, sont convoqués le 8 janvier par la ministre des Transports Elisabeth Borne qui entend leur demander des explications.La SNCF a dû faire face coup sur coup à une panne géante due à un "bug informatique" le 3 décembre à Montparnasse, puis à une grande pagaille en raison d'une affluence de voyageurs supérieure à la capacité des trains samedi à Bercy, et enfin à une panne électrique mardi à Saint-Lazare.(©AFP / 29 décembre 2017 15h55)