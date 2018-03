Castle Alternative Invest a augmenté sa VNI de 1,1% en 2017

Zurich (awp) - La société de participations Castle Alternative Invest a enregistré une progression de la valeur nette d'inventaire (VNI) de ses actions en 2017. La hausse a atteint 1,1%, a indiqué la société jeudi soir. Au 1er semestre, la VNI avait encore reculé de 2,1%. Quant au cours de l'action, il a baissé de 7,7% à 15,65 CHF en 2017.Les stratégies Long/Short Equity ont contribué à l'évolution positive avant les stratégies Relative Value et Event Driven. Les stratégies CTA et Macro ont en revanche fourni une contribution négative.yr/cf/rp/fr(AWP / 29.03.2018 19h00)