Castle Alternative Invest: un actionnaire dépose des points à l'ordre du jour

Zurich (awp) - Un actionnaire de la société de participation Castle Alternative Invest (CAI) a déposé des points à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Dans son communiqué de lundi soir, CAI indique que BKS Global PCC Limited, une société basée à Guernesey, souhaite des mesures pour limiter l'escompte de la valeur nette d'inventaire (VNI), réduire les taxes et les coûts et diminuer le nombre d'administrateurs.Le conseil d'administration, composé actuellement de cinq membres, examinera les requêtes et informera en temps opportun. Selon le communiqué, BKS détient 3,77% du capital-actions et des droits de vote de CAI. L'assemblée générale a lieu le 15 mai.L'an dernier, BKS avait déposé exactement les mêmes requêtes, que l'assemblée générale avait balayées à 94%.ra/rp(AWP / 09.04.2018 19h45)