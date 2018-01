Castle Private Equity va reprendre son programme de rachat d'actions

Zurich (awp) - La société de participation Castle Private Equity (CPE) va relancer le programme de rachat d'actions provisoirement interrompu. Dans ce but, le conseil d'administration a obtenu l'accord d'importants actionnaires, a précisé CPE mardi soir.La société et les actionnaires en question sont convenus d'un prix de rachat de 17,25 CHF par action. Lundi, le titre a clôturé à 17,85 CHF. On attend encore le feu vert de la Commission des reprises (Copa).En novembre dernier, CPE avait gelé jusqu'au début de 2018 le programme de rachat d'actions approuvé par les actionnaires en octobre. Les conditions pour l'autorisation du programme n'avaient pas toutes été remplies, avait précisé la société.mk/rp(AWP / 30.01.2018 21h21)