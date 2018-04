Catalogne: Puigdemont exhorte Madrid à "entamer le dialogue"

L'ancien chef du gouvernement de Catalogne Carles Puigdemont a exhorté vendredi le gouvernement espagnol à "entamer le dialogue" sur la question de l'indépendance de sa région et réclamé la libération des indépendantistes emprisonnés par Madrid."Le temps du dialogue est venu", a-t-il déclaré à la presse juste après sa sortie de la prison de Neumünster en Allemagne, où il était détenu depuis une dizaine de jours."Les autorités espagnoles n'ont aucune excuse pour ne pas entamer le dialogue", a-t-il ajouté, "nous avons demandé un dialogue pendant des années et obtenu pour réponse seulement violence et répression".M. Puigdemont, qui reste sous contrôle judiciaire et sous le coup d’une procédure possible d’extradition vers l’Espagne en cours d’examen par la justice allemande, a aussi exigé la "remise en liberté immédiate" des indépendantistes catalans détenus en Espagne."Avoir des prisonniers politique dans l’Union européenne constitue une honte", a-t-il clamé.Neuf indépendantistes sont actuellement en détention provisoire en Espagne, dont six anciens membres de l'exécutif de la province et l'ancienne présidente du parlement catalan.La justice allemande a décidé jeudi soir de remettre M. Puigdemont en liberté sous contrôle judiciaire, en rejetant la principale accusation à son encontre de Madrid, la "rébellion" pour avoir organisé le référendum d’indépendance de la Catalogne en octobre.Elle n’examine plus que le deuxième chef d’inculpation, moins grave, avancé par la justice espagnole, le détournement de fonds publics en lien avec l’organisation de cette consultation. Une décision devrait être rendue dans les semaines à venir.D’ici là, l’indépendantiste catalan ne pourra pas quitter l’Allemagne, où il a aussi dû verser une caution de 75.000 euros.(©AFP / 06 avril 2018 14h35)