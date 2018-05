Catalogne: Torra demande à Rajoy de "fixer un lieu et une date" pour une rencontre

Berlin - Le nouveau président séparatiste de la Catalogne, Quim Torra, a demandé mardi au chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy d'accepter de le rencontrer, alors qu'il se prépare à former un gouvernement en vue de conduire la région vers l'indépendance."S'il vous plaît, fixez une date et un lieu" pour une rencontre, a déclaré Quim Torra lors d'une conférence de presse à Berlin, où il a rendu visite mardi à Carles Puigdemont, son prédécesseur à la tête de la Catalogne destitué par Madrid à la suite de la tentative de sécession de la région à l'automne 2017."Le premier objectif du nouveau gouvernement catalan est d'offrir le dialogue au gouvernement espagnol", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il allait envoyer une lettre en ce sens à M. Rajoy.Quim Torra doit prochainement former son gouvernement, ce qui entraînera automatiquement la levée de la tutelle imposée par le gouvernement central espagnol sur cette région de 7,5 millions d'habitants quand les députés séparatistes ont proclamé son indépendance le 27 octobre 2017.Mais le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a rappelé qu'il pourrait à tout moment reprendre le contrôle de la région si M. Torra violait la Constitution.(©AFP / 15 mai 2018 15h27)