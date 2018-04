Catalogne: la justice allemande autorise Puigdemont à s'installer à Berlin

L'indépendantiste catalan Carles Puigdemont, remis en liberté vendredi sous contrôle judiciaire par la justice allemande, a été autorisé lundi à s'installer à Berlin pendant l'examen de la demande de remise à l'Espagne.Le tribunal du Schleswig-Holstein, compétent dans le cas de M. Puigdemont, a validé la demande de l'ancien président régional de la Catalogne de pouvoir pointer dans un commissariat de la capitale allemande, où il souhaite résider, plutôt qu'à Neumünster, ville du nord de l'Allemagne où il a été détenu pendant une dizaine de jours, a indiqué une porte-parole de la juridiction à l'agence de presse DPA.Samedi, le Catalan avait assuré lors d'une conférence de presse à Berlin qu'il voulait résider dans la capitale allemande puis, une fois sa situation judiciaire réglée, retourner en Belgique.Il avait été libéré vendredi après avoir versé une caution de 75.000 euros. Soumis à un contrôle judiciaire, il attend d'être fixé sur son sort par la justice allemande chargée d'examiner une demande de remise à l'Espagne.Sa libération avait été ordonnée jeudi à la surprise générale par le tribunal du Schleswig-Holstein, infligeant un véritable camouflet juridico-politique aux autorités espagnoles.La justice allemande avait en effet rejeté l'accusation de "rébellion" formulée par l'Espagne à l'encontre de M. Puigdemont, pourtant clé de voûte du mandat d'arrêt européen qui a conduit le 25 mars à son interpellation dans le nord de l'Allemagne. Il revenait en voiture d'un déplacement en Finlande et regagnait la Belgique, où il s'est installé pour échapper à la justice espagnole.Le tribunal allemand continue en revanche à examiner l'accusation - politiquement moins sensible et pénalement moins lourdement réprimée - de détournements de fonds publics en lien avec l'organisation du référendum d'indépendance, qui selon Madrid a coûté 1,6 million d'euros. Il a demandé à l'Espagne davantage d'éléments pour étayer sa position.Si le leader indépendantiste n'est remis à l'Espagne que pour détournement de fonds, c'est le principal pan de l'accusation de Madrid qui tombera: en vertu de la législation européenne. Il ne pourra plus en effet être jugé en Espagne pour rébellion.Les avocats de M. Puigdement espèrent également pouvoir faire tomber la dernière accusation de détournement.(©AFP / 09 avril 2018 19h56)