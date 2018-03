Catalogne: les indépendantistes veulent élire un président qui risque d'être disqualifié

Les parlementaires catalans sont convoqués jeudi pour élire président de la région Jordi Turull, un candidat en liberté sous caution qui risque d'être disqualifié par la justice espagnole, a annoncé mercredi le président du parlement."Je proposerai à la chambre le député Jordi Turull pour être candidat à la présidence", a annoncé le président du parlement Roger Torrent, après avoir appris que M. Turull était convoqué vendredi devant la justice.Ce candidat est déjà inculpé de sédition et de rébellion, comme les autres membres du gouvernement catalan qui ont piloté une tentative de sécession en octobre dernier. Même élu à la présidence de la Catalogne, s'il est ensuite jugé et condamné, il risque d'être disqualifié et de devoir abandonner ces fonctions.Les partis séparatistes, qui ont conservé la majorité absolue au parlement catalan aux élections de décembre dernier, avaient auparavant voulu élire un candidat en exil, Carles Puigdemont, et un autre un prison Jordi Sanchez mais la justice les en avait empêchés.M. Torrent a rappelé ces interventions de la justice pour bloquer ces deux candidatures. "Ces ingérences pourraient également se produire vendredi prochain", a-t-il affirmé pour expliquer pourquoi il convoquait d'urgence le parlement.Jordi Sanchez, ancien président de l'association indépendantiste Assemblée nationale catalane (ANC), a renoncé mercredi à son siège de député et donc à être candidat à la présidence. L'ancien président Carles Puigdemont, qui s'était exilé à Bruxelles avant le déclenchement des poursuites, y avait quant à lui renoncé début mars.(©AFP / 21 mars 2018 23h19)