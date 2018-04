Madrid - Une militante indépendantiste a été arrêtée mardi en Catalogne dans le cadre d'une enquête pour "rébellion" et "terrorisme", en lien avec l'activité des Comités de défense de la République (CDR) catalane, des groupes de quartier ayant mené des actions contestataires, a annoncé le ministre de l'Intérieur.Mardi matin, le ministre Juan Ignacio Zoido a annoncé l'"arrestation, d'une femme", recherchée dans le cadre d'une enquête pour "rébellion" et "terrorisme".C'est la première arrestation dans une enquête pour "terrorisme" visant les actuels mouvements indépendantistes catalans.D'autres arrestations ne sont pas exclues, a déclaré dans un communiqué le parquet de l'Audience nationale, un tribunal de Madrid chargé, entre autres, des affaires de terrorisme.Selon le parquet, l'enquête concernait un homme et une femme, dans les communes de Viladecans et de l'Espluges de Llobregat. Seule la femme a pu être arrêtée, l'homme restant recherché.Le parquet les accuse d'"activités de direction et de coordination des actes de sabotage menés à bien pendant la Semaine sainte (...) par les dénommés CDR conçus pour provoquer un climat d'agitation sociale".Dans la nuit du 25 au 26 mars, après l'arrestation de l'ancien président catalan Carles Puigdemont en Allemagne, à la demande de l'Espagne, des milliers de manifestants avaient affronté la police et ces échauffourées avaient fait une centaine de blessés légers.Le 27 et le 28 mars, des manifestants avaient installé des barrages sur des routes et des autoroutes.D'Allemagne, l'ex-président catalan Carles Puigdemont - qui a toujours revendiqué le caractère "pacifique" du mouvement indépendantiste - a protesté contre l'arrestation de mardi en faisant suivre sur Twitter la définition de "terrorisme" : "Mouvement politique utilisant la terreur fondée sur la violence comme moyen de pression".Sur leur compte Twitter officiel, les CDR ont lancé un appel à manifester en réaction à l'arrestation, écrivant : "La solidarité est notre meilleure arme".Un député du parti de gauche radicale Podemos, Inigo Errejon, a aussi contesté sur Twitter l'accusation de "terrorisme" : "Pour couper une route ?", a interrogé l'élu pour qui "les sur-réactions pénales ne feront qu'aggraver le problème politique"."En Espagne, nous savons bien, malheureusement, ce qu'est le terrorisme", "il ne convient à personne de le banaliser ainsi", a écrit M. Errejon, faisant allusion aux bilans meurtriers de l'organisation basque indépendantiste ETA ou des organisations jihadistes.Les CDR, des collectifs de quartier auto-organisés proches de l'extrême gauche indépendantiste, avaient d'abord en 2017 pour objectif de garantir l'organisation le 1er octobre d'un référendum d'autodétermination interdit.Des électeurs s'étaient alors postés devant les bureaux de vote, où les policiers étaient allés les déloger, parfois brutalement. Les comités se sont particulièrement réactivés en mars 2018 après l'incarcération de dirigeants indépendantistes.Sans en préciser les dates, le ministre de l'Intérieur assure qu'"il y a des rapports détaillés (...) accréditant qu'il y a eu plus de 300 actes violents" en Catalogne, en lien ou non avec les CDR, notamment contre les forces de l'ordre et la justice.Neuf dirigeants indépendantistes sont incarcérés en Espagne, accusés de "rébellion".Ce chef d'accusation, retenu par un juge de la Cour suprême, leur ferait encourir jusqu'à 30 ans de prison. Il est controversé car il implique un "soulèvement violent" qui, selon une partie des juristes, ne s'est pas produit.(©AFP / 10 avril 2018 17h19)