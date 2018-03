Catalogne: une nouvelle indépendantiste ignore une convocation judiciaire et annonce son "exil"

Barcelone - La dirigeante indépendantiste catalane Marta Rovira a ignoré vendredi la convocation d'un juge de la Cour suprême de Madrid qui risquait de la placer en détention, annonçant dans un communiqué qu'elle prenait "le chemin de l'exil".Marta Rovira, numéro deux de la Gauche républicaine de Catalogne (ERC), est la septième personnalité indépendantiste à quitter l'Espagne, échappant aux poursuites de la justice espagnole en lien avec la déclaration d'indépendance du 27 octobre.Déjà inculpée dans l'enquête pour rébellion, sédition et malversation de fonds visant les indépendantistes, elle était convoquée par le juge Pablo Llarena qui devait lui notifier des poursuites individualisées, et pouvait éventuellement la placer en détention provisoire.Dans son communiqué, publié par son parti à l'heure où elle devait se rendre devant le juge, elle assure "sentir (sa) liberté d'expression censurée par des tribunaux qui intimident et qui appliquent -sans vergogne- des critères politiques".Elle ne précise pas sa destination. Les autres indépendantistes -dont l'ex-président catalan Carles Puigdemont- ayant quitté l'Espagne se trouvent en Belgique, en Suisse et en Écosse.Cinq autres dirigeants indépendantistes ont répondu à la convocation de la Cour suprême, a constaté un journaliste de l'AFPTV.Parmi eux, Jordi Turull, ex-porte-parole du gouvernement séparatiste de Carles Puigdemont qui a échoué jeudi à se faire élire président de la Catalogne.Il est censé se représenter samedi devant le parlement catalan pour un second tour de scrutin, mais le juge Llarena pourrait l'en empêcher en le replaçant en détention provisoire, notamment s'il estime qu'il existe un risque de récidive.(©AFP / 23 mars 2018 10h08)