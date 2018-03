Cathay Pacific annonce des pertes pour 2017 mais se montre optimiste

La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé mercredi avoir passé une nouvelle année dans le rouge en 2017 mais s'est montrée optimiste après avoir amorcé son redressement au second semestre.Victime de la concurrence exacerbée de compagnies rivales et de la hausse de ses coûts de kérosène, Cathay a enregistré l'année dernière une perte nette de 1,26 milliard de dollars de Hong Kong (130 millions d'euros).Minée par des compagnies chinoises plus compétitives, l'entreprise avait déjà recensé en 2016 sa première perte annuelle en huit ans.C'est la première fois que la compagnie aérienne connaît deux années consécutives de pertes en 71 ans d'histoire. C'est aussi sa perte la plus importante depuis la crise financière de 2008 même si elle est largement en deça du trou de 2,26 milliards de dollars hongkongais prédit par l'agence financière Bloomberg.L'entreprise a de fait remonté la pente au second semestre, avec un résultat positif de 792 millions de dollars hongkongais, contre une perte de 2,05 milliards durant les six premiers mois de l'année, ce qui a été salué dans un premier temps par les marchés.L'action a gagné 3% dans les échanges de l'après-midi avant de reperdre du terrain et de finir inchangée, à 13,78 dollars de Hong Kong.Le président John Slosar s'est montré optimiste pour 2018, expliquant que la demande pour la classe affaire s'était améliorée tandis que l'activité fret s'était renforcée. Cathay bénéficie aussi d'un environnement économique mondial plus favorable, a-t-il également déclaré.Cathay se fait damer le pion par des compagnies comme China Eastern ou China Southern Airlines sur des liaisons directes entre la Chine continentale et l'Europe ou les Etats-Unis.Des low-cost comme Spring Airlines se sont parallèlement mises sur le créneau des liaisons régionales, au détriment de la compagnie basée à Hong Kong.Cathay souffre aussi de la concurrence des compagnies du Golfe, qui étendent leurs activités en Asie avec une offre plus luxueuse.Les pertes essuyées sur les contrats de couverture pour les achats de kérosène ont reculé à 6,38 milliards de dollars hongkongais, contre 8,45 milliards l'année précédente.Mais de manière générale, la compagnie de l’ancienne colonie britannique a souffert en 2017 de l'augmentation de ses coûts de kérosène. Le carburant a ainsi représenté 30% de ses coûts opérationnels, à plus de 31 milliards de dollars hongkongais, contre près de 28 milliards en 2016."L'augmentation des frais de kérosène renforce les coûts opérationnels et affecte les résultats de manière négative", a souligné M. Slosar dans un communiqué.D'après Jackson Wong, analyste chez Huarong International Securities, Cathay tire son épingle du jeu dans le segment affaires grâce à sa réputation. Mais, dit-il à l'AFP, elle doit pouvoir concurrencer les low-cost. "La clé sera de voir s'ils peuvent regagner leurs parts de marché" sur ce segment, souligne-t-il.Le rendement par passager - indice utilisé par les compagnies aériennes qui mesure le prix moyen versé par passager et par mile parcouru -, a reculé de 3,3%.Après les pertes de 2016, Cathay avait annoncé un remaniement au sommet ainsi qu'un important plan de restructuration visant à réduire de 30% ses coûts de personnel.La compagnie a ainsi annoncé la suppression de 600 emplois, dont un quart de cadres.Le directeur général Rupert Hogg a succédé en mai 2017 à Ivan Chu.Cathay mène aussi des négociations de longue haleine avec ses pilotes au sujet du gel des salaires et leurs allocations logements, évitant de justesse une grève pendant les dernières vacances de Noël.Le communiqué publié mercredi ne mentionne pas de réductions supplémentaires des charges liées au personnel mais d'après M. Slosar, le "programme de transformation" de la compagnie reste la "priorité" pour 2018.(©AFP / 14 mars 2018 10h37)