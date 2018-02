Ce qu'il faut retenir du procès de Salah Abdeslam en Belgique

Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos jihadistes qui ont attaqué Paris en novembre 2015, a comparu pour la première fois cette semaine lors d'un procès sous haute sécurité à Bruxelles.Vingt ans de prison ont été requis contre lui et son coprévenu Sofiane Ayari, dans une affaire portant uniquement sur une fusillade avec des policiers à Bruxelles en mars 2016, qui avait précipité la fin de la cavale de l'homme alors le plus recherché d'Europe.La justice belge ne rendra sa décision qu'en avril, le 29 "au plus tard", mais les deux journées d'audience ont déjà apporté plusieurs enseignements.Soldats armés en faction, hélicoptère tournoyant dans le ciel, véhicules blindés: une sécurité hors norme avait été mise en place dans et autour du Palais de justice.L'intérêt médiatique était énorme, avec près de 300 journalistes accrédités, en place lundi dès le petit matin. Un chiffre bien supérieur à la capacité de la petite salle du tribunal correctionnel où ont comparu le Français d'origine marocaine et son coprévenu, tout deux entourés en permanence par deux policiers belges cagoulés ne les quittant pas des yeux.L'effervescence de la première journée est cependant retombée quand Abdeslam, emprisonné dans le nord de la France le temps du procès, a refusé de retourner à Bruxelles. Ce choix, ainsi que les réponses évasives d'Ayari, ont écourté le procès sur deux jours --lundi et jeudi-- au lieu des quatre initialement prévus.C'était l'un des enjeux principaux de ce procès. Abdeslam allait-il s'exprimer ou persister à se taire ? Le prévenu a finalement pris la parole mais très brièvement, et uniquement pour contester la légitimité du tribunal."Je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur de vos alliés, de vos associés, je place ma confiance en Allah et c'est tout", a-t-il lancé, défiant, lors de son unique intervention lundi à l'audience, où il est apparu cheveux mi-longs coiffés en arrière, barbe épaisse et vêtu d'une veste grise sur un polo blanc.Son avocat, Sven Mary, a voulu remettre en question l'image de jihadiste déterminé renvoyée par son client. Que ce soit lors de la fusillade à Bruxelles, après les attentats de Paris ou au moment de son arrestation le 18 mars 2016, "il ne cherche pas l'affrontement", a-t-il souligné.L'un des avocats des policiers, Me Tom Bauwens, a lui ironisé sur l'"opportunisme" du prévenu, qui "le matin fait le jihad, et l'après-midi ne fait que s'enfuir", allusion à son renoncement à comparaître.Ce Tunisien de 24 ans s'est rendu en Syrie "fin 2014" pour rejoindre l'organisation Etat islamique (EI) afin, dit-il, de venir en aide aux populations locales. Il est ensuite venu en Europe, en septembre 2015, profitant du flux de migrants, avant d'être récupéré en Allemagne par Salah Abdeslam, qui l'a conduit en Belgique avec deux autres jihadistes.Selon une note policière, il souhaitait "mourir en martyr", ce dont il se défend, expliquant que son seul objectif était de retourner en Syrie.Son ADN a été retrouvé dans plusieurs planques de la cellule jihadiste, dont certaines ont servi à préparer les attentats de Paris. La France le réclame d'ailleurs à la Belgique pour l'inculper.Le 13 novembre 2015, jour de ces attaques, il était à Amsterdam avec un complice, Osama Krayem. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu commettre ou préparer un attentat à l'aéroport de Schiphol, mais il a refusé lors du procès de s'exprimer sur ces faits.Les enquêteurs sont convaincus que la découverte fortuite de la planque d'Abdeslam, 60 rue du Dries, dans le quartier de Forest, puis son arrestation, ont précipité les attentats du 22 mars 2016, quelques jours plus tard, dans l'aéroport et le métro de Bruxelles (32 morts)."La fusillade de la rue du Dries s'inscrit dans un continuum entre le 13 novembre et le 22 mars", résume Me Guillaume Lys, qui défend des victimes des attaques bruxelloises.L'enquête sur cette fusillade, puis le procès, ont mis un peu plus en lumière l'existence d'une seule et même cellule franco-belge liée au groupe Etat islamique.L'appartement de Forest a, par exemple, été loué par l'un des kamikazes de Bruxelles et outre Abdeslam et Ayari, il servait de planque à Mohamed Belkaïd, tué arme à la main lors de la fusillade.Cet Algérien de 35 ans avait été selon les enquêteurs le destinataire d'un SMS envoyé par les assaillants du 13 novembre le soir des attentats: "On est parti on commence".(©AFP / 09 février 2018 11h45)