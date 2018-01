Cegedim relève sa prévision de rentabilité pour 2017

CEGEDIM

Paris - L'entreprise de technologies et de services dans la santé Cegedim a augmenté son chiffre d'affaires de 6,6% (données publiées) à 457,4 millions d'euros en 2017, et relève sa prévision de rentabilité pour l'exercice, a-t-il indiqué lundi."Au vu de la performance enregistrée au quatrième trimestre, le groupe revoit significativement à la hausse sa perspective d'Ebitda" pour 2017, celui-ci devant s'établir "au-dessus des 72 millions d'euros", a-t-il annoncé dans un communiqué.L'entreprise tablait jusqu'alors sur un Ebitda compris entre 66 et 72 millions d'euros. Elle doit publier ses résultats annuels le 20 mars.En données organiques, la hausse du chiffre d'affaires annuelle est de 5,9%, selon le groupe.La division Assurance santé, relations humaines et services en ligne a enregistré une croissance organique de 8,5%, à 291,1 millions d'euros.La division Professionnels de santé a enregistré une performance plus faible à 162,5 millions d'euros, avec une croissance de 1,4% en données organiques.Cegedim, qui a entrepris depuis 2015 un plan de "transformation de son business model", s'apprête à céder au premier trimestre 2018 à la Société générale ses filiales Eurofarmat et Cegelease, deux sociétés au profil principalement financier.Les deux sociétés ont été exclues du calcul du chiffre d'affaires pour 2017, a précisé Cegedim dans un communiqué.En 2016, Cegedim était retombée dans le rouge avec une perte nette part du groupe de 26,7 millions d'euros. Mais le groupe avait prévenu que sa transformation en cours devrait porter ses fruits dès la fin de l'année 2017, et surtout en 2018.lby/kd/LyS(©AFP / 29 janvier 2018 18h19)