Cembra Money Bank adopte la solution de paiement mobile Samsung Pay

Zurich (awp) - Cembra Money Bank et Samsung Suisse ont établi un partenariat permettant aux clients de la banque ayant une carte de crédit de payer avec leur téléphone intelligent via la solution Samsung Pay, annonce jeudi l'établissement bancaire.Samsung Pay a été introduit en mai 2017 en Suisse et certains émetteurs de cartes de crédit helvétiques dont Swisscard offre cette solution à leurs clients.lk/ol(AWP / 01.02.2018 08h03)