Cembra Money Bank signe un partenariat avec la plateforme en ligne Lendico

(ajoute commentaires des analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Cembra Money Bank a conclu un partenariat avec la start-up Lendico Schweiz, une filiale détenue à 100% par PostFinance. Cette collaboration permettra, via la plateforme en ligne de Lendico, d'octroyer des crédits à des petites et moyennes entreprises (PME), relève la banque mercredi.Cembra sera un des principaux partenaires de Lendico en tant que pourvoyeur des financements tandis que cette dernière continuera à gérer les dossiers des clients une fois que le crédit sera adjugé. La filiale de PostFinance est active depuis 2016 sur le marché de crédits destinés aux PME, selon le communiqué. Elle met en contact des investisseurs et des PME en recherche de fonds.Cette transaction ne devrait pas avoir d'impact conséquent sur les résultats de Cembra Money Bank en 2018. Pour 2019, l'établissement table sur une contribution positive au niveau du bénéfice par action.Vontobel relève que Cembra octroiera des crédits de 500'000 CHF au maximum par emprunt et à des taux d'intérêt allant jusqu'à 15%. Le distributeur de crédits à la consommation recevra des frais et partagera les profits avec Lendico.Selon la banque zurichoise, il s'agit d'une opération intéressante, semblable à l'accord réalisé avec eny Finance, mais dont les volumes devraient rester très petits, en comparaison avec les activités clés de Cembra.Baader Helvea juge également que les volumes des prêts devraient rester très modestes, tout en soulignant que cette collaboration permet à Cembra de progresser sur le marché des PME, ayant un fort potentiel de croissance.A l'instar du marché SPI en baisse de 0,95%, le titre Cembra cédait aussi 0,9% à 83,15% à 10h30.lk/fr/jh(AWP / 28.03.2018 11h04)