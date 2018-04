Centrafrique: Un Casque bleu tué et 11 blessés dans une attaque

Nations unies (Etats-Unis) - Un Casque bleu a été tué et 11 autres ont été blessés dans l'attaque d'une base de l'ONU mardi en Centrafrique, a indiqué un porte-parole des Nations unies.Des milices antibalaka ont pris pour cible une base temporaire des casques bleus à Tagbara, près de la ville de Bambari (sud), a indiqué Stephane Dujarric, évoquant "plusieurs heures d'échange de tirs"."Les Casques bleus ont riposté et après plusieurs heures d'échange de tirs, l'un d'eux a été tué et 11 autres ont été blessés", a déclaré M. Dujarric.Les soldats de la paix de l'ONU "ont ensuite découvert les corps de 21 civils, dont 4 femmes et 4 enfants à Tagbara", a-t-il ajouté. Il n'était pas immédiatement clair si les civils avaient été ou non pris dans les combats.Des renforts ont été envoyés à Tagbara, située à 60 kilomètres au nord-est de Bambari.La Centrafrique est embourbée dans un conflit meurtrier depuis 2013. Le renversement du président François Bozizé par l'ex-rébellion de la Séléka avait entraîné une contre-offensive des milices d'"autodéfense" antibalaka, entraînant les 4,5 millions d'habitants dans une spirale de violences.(©AFP / 03 avril 2018 17h03)