Centrafrique: accord de cessation des hostilités entre deux groupes armés

Bangui - Deux groupes armés rivaux de la région de Bouar, dans le nord-ouest de la Centrafrique, ont signé un accord de cessation des hostilités, a annoncé samedi le Centre pour le dialogue humanitaire (HD), qui a oeuvré en faveur de cet accord.Signé mi-décembre, cet accord de cessation des hostilités concerne une faction antibalakas (antimachettes - milice prétendant défendre la majorité chrétienne), et le groupe 3R (qui prétend protéger la communauté peule) à Bouar, dans la province de Nana-Mambéré, a annoncé HD.Fruit d'une médiation menée ces 11 derniers mois par HD, il "engage les deux groupes à observer conjointement un ordre inconditionnel de cessez-le-feu ainsi qu'une cessation des hostilités et de toute agression" entre les deux parties, selon un communiqué de l'organisation basée en Suisse."Il proscrit l'usage des armes, ainsi que tout acte offensif tel que les incendies de villages et de greniers, le vol de bétail, le lancement de nouvelles attaques contre les civils (...)", précise ce communiqué.Ce pacte prévoit "en outre la libre circulation des personnes et des biens y compris des organisations humanitaires, le libre accès aux établissements de santé, aux établissements scolaires et à tout autre édifice public, l'engagement en faveur du retour de tous les déplacés (...), l'interdiction de toute atteinte aux biens et propriétés privés, et enfin l'interdiction à toute personne de circuler dans la province en étant armé"."S'il ne règle pas le conflit centrafricain", cet accord "démontre néanmoins que des efforts de médiation entre groupes armés peuvent contribuer à pacifier des portions du territoire", se félicite HD, qui se dit favorable à "multiplier ce genre d'accords afin de créer les conditions nécessaires au désarmement des groupes armés, au redéploiement de l'Etat, et au processus de réconciliation nationale".(©AFP / 23 décembre 2017 15h19)