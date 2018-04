Centrafrique: un Casque bleu tué et 8 autres blessés à Bangui

Bangui - Un Casque bleu a été tué et huit autres blessés dans des affrontements avec des milices auto-proclamées d'"auto-défense" à Bangui, pour la première fois depuis 2016, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP.Au moins 46 personnes ont été blessés dans ces affrontements entre une patrouille composée de Casques bleus et de soldats centrafricains, et des milices auto-proclamées d'"auto-défense" dans le quartier PK5 de la capitale.44 ont été pris en charge par l'ONG Médecins sans frontières (MSF), selon l'ONG à l'AFP, et 2 à l'hôpital pédiatrique de Bangui, selon du personnel hospitalier.Ce regain de violences dans la capitale centrafricaine est inédit depuis l'élection de Touadéra à la tête de la Centrafrique, en 2016.Depuis plusieurs mois, le quartier PK5 de Bangui, où vivent retranchées les dernières populations musulmanes de Centrafrique, est théâtre de violences.La population commerçante du quartier avait arrêté début 2017 de payer les milices armées auto-proclamés d'"auto-défense", déclenchant une flambée de violences.Dimanche, l'ONU et les forces de sécurité centrafricaines ont lancé une opération militaire pour démanteler ces groupes armés.Deux personnes sont mortes et près de soixante blessées le premier jour de cette opération dans le PK5, tandis que plusieurs membres de ces groupes armés ont été arrêtés.Dans la nuit de dimanche à lundi, une base de la Minusca en centre-ville de la capitale centrafricaine située à proximité de la résidence du président Faustin-Archange Touadéra a été visée par une attaque d'hommes armés.C'était la première fois que le centre-ville de Bangui était visé depuis l'élection de Touadéra. L'identité des assaillants n'était pas connue mardi.Mardi, une fusillade a éclaté en milieu d'après-midi à la frontière entre le quartier du PK5 et le 3e arrondissement de la capitale, selon des sources concordantes."Une patrouille de Casques bleus rwandais appuyée par les forces de sécurité intérieure (FSI) centrafricaine et les forces armées centrafricaines (FACA) s'est faite tirer dessus et a poursuivi les assaillants jusqu'au quartier du PK5", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire."Nos éléments sont aux côtés des Forces de sécurité intérieure depuis cet après midi vers le PK5", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la mission onusienne, Vladimir Monteiro."Des civils sont morts", a affirmé un habitant du quartier à l'AFP, joint par téléphone, sans qu'il soit possible de vérifier l'information de source indépendante."Beaucoup de personnes se sont réfugiées au niveau de la mosquée centrale du PK5", a continué cet habitant.Les échanges de tirs ont cessé vers 19H00 (18H00 GMT), a constaté l'AFP.Des Casques bleus et des forces de sécurité centrafricaines ont également été déployées mardi autour de la prison de Ngaragba, dans le sud de Bangui, selon l'AFP.Des coups de feu ont été entendus au sein de la prison, selon des témoignages à l'AFP. Des rumeurs faisaient état mardi d'une tentative d'évasion, sans qu'il soit possible de confirmer l'information.Les musulmans centrafricains sont souvent associés à la rébellion de la Séléka qui a renversé le président François Bozizé en 2013 et plongé le pays dans la violence.L'ex-rébellion a été expulsée de Bangui en 2014 par une intervention militaire internationale.(©AFP / 10 avril 2018 21h35)