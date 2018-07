Centrale de Brennilis: le dossier de démantèlement soumis à l'ASN

EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

Brest - EDF a soumis son dossier concernant le démantèlement complet de la centrale nucléaire de Brennilis (Finistère), à l'arrêt depuis 1985, à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), a assuré mardi l'organisme de contrôle."Le dossier nous est bien parvenu et il est actuellement à l'étude", a indiqué à l'AFP l'ASN sans plus de précision.EDF avait jusqu'au 31 juillet pour soumettre son dossier de 3.000 pages.L'ASN dispose de trois ans pour l'instruire, selon l'électricien qui prévoit une durée totale de 17 ans pour les travaux nécessaires au démantèlement complet de son unité.Le démantèlement de ce réacteur à eau lourde, unique en son genre en France, a commencé en 1997, soit douze ans après l'arrêt de la production d'électricité. Interrompu en 2007, le chantier a repris en 2011. Mais EDF ne dispose pas encore de l'autorisation lui permettant d'entamer la phase la plus délicate du démantèlement de sa centrale.Cette dernière phase doit s'attaquer au bâtiment réacteur, avant la réhabilitation du site, qui pourra alors être affecté à un autre usage industriel.En 2005, la Cour des comptes avait estimé le coût du démantèlement de la centrale à 482 millions d'euros, soit 20 fois plus qu'estimé en 1985.sf/we/az(©AFP / 31 juillet 2018 16h27)