Ceva Logistics a connu un premier jour de cotation difficile sur SIX

(remanié avec cours de clôture)Baar (awp) - Le logisticien Ceva Leva Logistics a réalisé une contreperformance pour son premier jour de cotation sur SIX Swiss Exchange. La société zougoise - déjà contrainte de fixer son prix d'émission au seuil d'un couloir de 27,50 à 52,20 francs - a clôturé vendredi à 25,90 francs.Le titre a cédé 5,8% par rapport à l'offre initiale et 5,6% en comparaison au premier cours de 27,45 francs. Les volumes se sont révélés considérables, dépassant 6,4 millions de titres échangés. Le SPI s'est étoffé de 0,65%.Aux quelque 30 millions de titres nouvellement inscrits sur la place zurichoise, d'une valeur nominale de dix centimes chacun, pourront encore s'ajouter 2,5 millions de nominatives sous la forme d'une option de surallocation.Le transporteur maritime français CMA-CGM s'était engagé à injecter 379 millions de francs dans Ceva via des emprunts obligatoirement convertibles, susceptible de lui conférer une participation de 24,99%.La première et principale tranche devait rapporter au groupe un produit d'émission brut de l'ordre de 821 millions, en plus des 379 millions promis par CMA-CGM. L'option de surallocation devait permettre à Ceva d'engranger encore quelque 70 millions et d'atteindre ainsi une capitalisation boursière de l'ordre de 1,6 milliard, dont à peu près 60% de flottant.L'introduction de Ceva à la Bourse suisse constitue déjà la quatrième opération du genre à la Bourse suisse depuis le début de l'année. Le producteur de matériels chirurgical Medartis, le fabricant de capteurs Sensirion et le réseau social sélectif Asmallworld ont sauté le pas en mars.jb/uh/jh/lk(AWP / 04.05.2018 17h47)