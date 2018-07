Ceva Logistics dévoile les détails de son prochain emprunt

Zurich (awp) - Le groupe de logistique zougois Ceva Logistics a détaillé lundi son projet de refinancement par le biais d'une émission obligataire de 300 millions d'euros. Les titres de créances arrivant à échéance en 2025 seront dotés d'un coupon à 5,25% par an.Ceva utilisera le montant levé, qui s'ajoutera aux quelque 1 milliard de dollars précédemment levés et aux liquidités existantes, pour racheter la totalité de sa dette. L'opération doit être clôturée vendredi.Le groupe avait indiqué lundi dernier s'attendre à une nette diminution des charges annuelles en intérêts. Le but est de poursuivre le désendettement, avec un objectif de ratio dette nette sur Ebitda de 1,5-2,0 à moyen terme.Au 30 juin, l'endettement net était estimé à 1,13 milliard de dollars, environ deux fois moins que trois mois plus tôt, précise le communiqué publié lundi.al/rp(AWP / 30.07.2018 08h00)