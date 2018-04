Ceva Logistics veut se faire coter à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Le spécialiste zougois de la logistique Ceva Logistics prévoit de faire coter ses titres à la Bourse suisse et entend lever avec cette opération environ 1,3 mrd CHF, a-t-il annoncé lundi. Les actions de la société devraient être négociées sur la place zurichoise à partir du deuxième trimestre.Avec cette introduction en Bourse (IPO), Ceva compte "accélérer la stratégie de croissance de l'entreprise et l'expansion des marges", a précisé la société, qui revendique en 2017 un chiffre d'affaires de 7 mrd USD (+5,2%) et 56'000 employés dans un communiqué. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a bondi l'année dernière de 10,2% à 280 mio USD.Hormis la stratégie de croissance, Ceva compte également réduire sa dette grâce aux montants levés par cette opération.al/buc(AWP / 09.04.2018 08h02)