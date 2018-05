Ceva: S&P relève la note de dette à long terme grâce au désendettement

Zurich (awp) - L'agence de notation Standard & Poor's a relevé de trois crans à "BB-" la note de dette à long terme de Ceva Logistics, a annoncé vendredi le logisticien, récemment entré à la Bourse suisse. La note a été assortie d'une perspective "positive".L'amélioration de la notation est due au désendettement du groupe consécutif à son entrée en Bourse début mai et aux amélioration au niveau opérationnel, a précisé Ceva dans un communiqué.Une autre agence de notation, Moody's, avait également revu en hausse la semaine dernière la note de dette de l'entreprise zougoise, qui avait été relevée à "B1".Le directeur général de Ceva, Peter Waller, a affirmé que le groupe allait poursuivre son processus de désendettement et améliorer la croissance du résultat brut d'exploitation (Ebitda) et des flux de trésorerie, ce qui devrait encore améliorer davantage la notation de la société.al/(AWP / 25.05.2018 18h35)