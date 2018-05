Ceva confirme le prix d'émission à 27,50 francs par action pour son IPO

Zurich (awp) - Le spécialiste de la logistique Ceva, prochainement coté à la Bourse suisse, a fixé à 27,50 francs par action le prix d'émission. L'introduction en bourse (IPO) permettra de générer 1,2 milliard de francs, a-t-il précisé jeudi.Ceva a également annoncé qu'un nouvel actionnaire, CMA-CGM, le plus grand transporteur de containers mondial, investira environ 379 millions de francs dans le cadre d'un placement privé, détenant ensuite 24,99% du capital avec une période de blocage d'un an (lock-up).L'investissement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat commercial, dont l'objectif est entre autre de proposer des "solutions innovantes" à ses clients.Au total, 29'856'537 titres nouvellement émis seront placés pour un produit d'émission brut de 821 millions, auquel s'ajoute 379 millions de la part de CMA-CGM Investment.De plus une option d'attribution excédentaire de 2'512'671 titres nouvellement émis sera exerçable dans les 30 jours suivant le premier jours de négoce. Si cette option est exercée entièrement, le volume total de l'IPO sera de 890 millions pour une capitalisation de marché de 1,6 milliard.Le produit sera utilisé pour le désendettement, la flexibilité stratégique et l'accès à de nouvelles opportunités de croissance, précise le communiqué."Ensemble avec nos 56'000 collaborateurs, notre direction s'engage à continuer d'améliorer la rentabilité et à donner du rendement à nos nouveaux actionnaires", a promis Xavier Urbain, directeur général (CEO) de Ceva.Le prix d'émission vient confirmer une information publiée la veille par l'agence Reuters. Il constitue le montant le plus bas de la fourchette fixée par Ceva, à savoir entre 27,50 et 52,50 francs. L'offre aurait été sursouscrite à ce prix, selon l'article.ol/fr(AWP / 03.05.2018 07h00)