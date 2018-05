Ceva voit ses revenus bondir de plus de 12% au 1er trimestre

Zurich (awp) - Ceva Logistics a bouclé le premier trimestre 2018 sur un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de dollars, en hausse de 12,2% sur un an. A taux de change constants (tcc), la croissance est ramenée à 5,4%, précise le récent arrivé sur SIX Swiss Exchange mardi dans un communiqué. Le montant de 1,2 milliard de francs levé lors de l'entrée en Bourse (IPO) servira entre autres à rembourser et à refinancer la plupart des dettes existantes.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est amélioré de 17,8% en rythme annuel, à 53 millions de dollars, pour une marge afférente de 3,0%, en hausse de 20 points de base (+40 tcc). Les deux divisions du groupe ont contribué à l'amélioration de la performance opérationnelle, souligne le groupe zougois.Suite à son IPO couronnée de succès, Ceva a entrepris de réduire son endettement net et de refinancer la plupart des dettes restantes et espère réduire son taux d'intérêts moyen à environ 4,5%, comparé à 6,5% actuellement.Pour la suite de l'exercice, la direction de Ceva anticipe une croissance à deux chiffres de l'Ebitda et un flux de trésorerie disponible positif (hors IPO et refinancement), pour peu que les conditions de marché restent inchangées. A plus long terme, l'entreprise vise une croissance supérieure à celle du marché et une marge Ebitda d'au moins 4%, après 3,3% en 2017.buc/ol(AWP / 15.05.2018 07h50)