Ceva voit ses revenus bondir de plus de 12% au 1er trimestre

(ajoute détails, commentaires CEO, CFO et cours de Bourse)Zurich (awp) - Ceva Logistics a bouclé le premier trimestre 2018 sur un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de dollars, en hausse de 12,2% sur un an. A taux de change constants (tcc), la croissance est ramenée à 5,4%, précise le récent arrivé sur SIX Swiss Exchange mardi dans un communiqué. Le montant de 1,2 milliard de francs levé lors de l'entrée en Bourse (IPO) servira entre autres à rembourser et à refinancer la plupart des dettes existantes.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est amélioré de 17,8% en rythme annuel, à 53 millions de dollars, pour une marge afférente de 3,0%, en hausse de 20 points de base (+40 tcc). Les deux divisions du groupe ont contribué à l'amélioration de la performance opérationnelle, souligne le groupe zougois."Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de ce début d'année", s'est réjoui le directeur général (CEO) Xavier Urbain lors d'une conférence téléphonique. Les tendances positives observées lors des partiels précédents se sont poursuivies.La division fret a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,7% à 803 millions de dollars, et la marge Ebitda s'est améliorée de 50 pb à 1,9%. Les volumes acheminés par voie aérienne et maritime ont augmenté respectivement de 1,6% à 107'300 équivalents vingts pieds (TEU) et 8,5% à 181'600 TEU.Dans la logistique contractuelle, les recettes ont crû de 2,8% à 987 millions de dollars, pour une marge Ebitda de 3,9%, en hausse de 30 pb. La croissance a été particulièrement réjouissante en Europe, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, assure l'entreprise.Réduction de l'endettementSuite à son IPO couronnée de succès, Ceva a entrepris de réduire son endettement net et de refinancer la plupart des dettes restantes et espère réduire son taux d'intérêts moyen à environ 4,5%, comparé à 6,5% actuellement. Le ratio endettement net/Ebitda pourra ainsi être ramené à 3,0 ce qui permettra de réduire les charges financières de "près de 100 millions de dollars par an", a assuré le directeur financier (CFO) Peter Waller.Pour la suite de l'exercice, la direction de Ceva anticipe une croissance à deux chiffres de l'Ebitda et un flux de trésorerie disponible positif (hors IPO et refinancement), pour peu que les conditions de marché restent inchangées. A plus long terme, l'entreprise vise une croissance supérieure à celle du marché et une marge Ebitda d'au moins 4%, après 3,3% en 2017. Cette progression devrait être soutenue par des "initiatives destinées à améliorer l'efficience et la productivité""Nous mettons actuellement l'accent sur la croissance organique", a affirmé le patron de Ceva. Les acquisitions sont toujours possibles, mais elles ne constituent pas une priorité, a-t-il ajouté.A la Bourse suisse, la nominative Ceva grappillait 0,13% à 27,33 CHF, alors que le marché dans son ensemble (SPI) progressait marginalement de 0,06%.buc/ol/rp(AWP / 15.05.2018 14h30)