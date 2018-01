Chômage dans le monde en légère hausse en 2018 malgré la reprise (OIT)

Genève (awp/afp) - Le chômage dans le monde devrait légèrement progresser en 2018 avec 192,3 millions de personnes sans emploi, soit 300.000 de plus que l'an dernier, malgré la reprise de l'économie mondiale, selon un rapport de l'ONU publié lundi."L'économie mondiale ne crée toujours pas suffisamment d'emplois" et "les déficits en matière de travail décent sont encore répandus", a déploré le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, dans la présentation du rapport sur les tendances de l'emploi dans le monde.La croissance économique mondiale a rebondi en 2017, tirée par des embellies dans toutes les régions, mais avec l'arrivée d'un nombre croissant de personnes sur le marché du travail, "le chômage élevé persistera en 2018", selon les prévisions de l'OIT.En 2019, le nombre de chômeurs devrait augmenter de 1,3 million.D'après les économistes, le taux de chômage mondial devrait rester stable ces deux prochaines années, à hauteur de 5,5% (contre 5,6% en 2017 et 5,5% en 2016).En 2018, les pays développés devraient connaître leur sixième année consécutive de baisse du taux de chômage, qui tombera à 5,5% (le niveau le plus bas depuis 2007), puis à 5,4% en 2019.Pour les pays émergents, "l'année 2018 marque un tournant, puisque le taux de chômage devrait tomber à 5,5% (contre 5,6% en 2017)", note l'OIT. Toutefois, le nombre de chômeurs dans ces pays va augmenter durant ces deux prochaines années, avec 144,6 millions de chômeurs en 2019.Le nombre de chômeurs dans les pays en développement devrait augmenter d'un demi-million par an en 2018 et 2019, le taux de chômage restant aux alentours de 5,3%."Toutefois, la persistance d'emplois de qualité médiocre et la pauvreté des travailleurs restent les principaux problèmes de nombreux pays en développement et émergents", constate le rapport.Les progrès obtenus par le passé en matière de réduction de l'emploi "vulnérable", qui englobe les travailleurs à leur propre compte et les travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale, se sont enrayés depuis 2012, ce qui signifie que près de 1,4 milliard de travailleurs occupaient un emploi vulnérable en 2017 et que 35 millions d'autres devraient les rejoindre en 2019, selon l'OIT. La majorité de ces personnes vivent dans les pays émergents et en développement.La pauvreté au travail se réduit, mais à un rythme encore trop lent pour compenser l'accroissement de la population active, pointe par ailleurs l'OIT."Le nombre de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté devrait rester obstinément au-delà des 114 millions pour les années à venir, touchant 40% de l'ensemble des travailleurs en 2018", détaille Stefan Kühn, principal auteur du rapport.afp/rp(AWP / 22.01.2018 21h02)