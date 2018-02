Cham Group finalise la vente de sa division papier spécialisé

Zurich (awp) - Cham Group a annoncé mercredi avoir finalisé la vente de ses activités papier spécialisé au groupe sud-africain Sappi. La transaction a obtenu l'aval des autorités de la concurrence. Le groupe entend se consacrer désormais aux activités immobilières.La valeur de la transaction est de 146,5 mio CHF et permet de générer des liquidités de 125 mio CHF. Grâce à l'intégration dans Sappi, de "nouvelles perspectives" s'ouvrent pour les collaborateurs des deux sites de production de Carmignano et Condino ainsi que pour l'équipe d'imagerie digitale à Cham.La direction de Cham est remodelée avec le départ pour Sappi de Susanne Oste, déléguée du conseil d'administration et du directeur financier Luis Mata. Ce dernier sera remplacé chez Cham par Daniel Grab, jusqu'ici responsable finances et controlling. Andreas Friederich prendra quant à lui la tête de Cham. Il dirigeait précédemment le segment immobilier.Désormais, la société s'appelle Cham Group au lieu de Cham Paper Group. La zone Papieri à Cham sera transformée.ol/rp(AWP / 28.02.2018 08h07)