Changements au conseil d'administration de Valora Holding SA

À l'avenir, Bernhard Heusler souhaite se consacrer pleinement au lancement de l'entreprise HWH, qu'il a récemment contribué à créer, et au développement des secteurs d'activité Sport et Business. Lors de l'assemblée générale du 13 avril 2018, il renoncera par conséquent à se présenter à l'élection au conseil d'administration de Valora Holding SA, où il siégeait depuis avril 2008.Au cours des dernières années, le groupe Valora s'est largement concentré. Il incarne ainsi aujourd'hui une puissante entreprise Convenience et Food-Service bien positionnée sur le marché B2C et B2B tant en Suisse qu'à l'échelle internationale. Franz Julen, président du conseil d'administration de Valora Holding SA, a commenté: Je remercie Bernhard Heusler, au nom du groupe Valora, pour son grand engagement et sa contribution à la transformation de Valora en une entreprise de vente au détail moderne dans un marché difficile, qui peut s'appuyer sur une stratégie d'expansion claire.Valora adresse ses meilleurs voeux à Bernhard Heusler pour l'avenir.Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom En tant qu'entreprise de vente au détail, Valora dispose d'un réseau d'environ 2 800 points de vente Convenience et Food-Service dans des sites très fréquentés de Suisse, d'Allemagne, d'Autriche, du Luxembourg, des Pays-Bas et de France. Chaque jour, plus d'un million de clients se rendent dans ces petites unités de vente bien situées et en utilisent les célèbres marques propres. Notamment k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et ok.- font partie de l'entreprise. Par ailleurs, Valora exploite l'une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie saumurés, et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d'une chaÎne de création de valeur fortement intégrée. Quelque 15 000 personnes travaillent dans le réseau du Groupe Valora. L'entreprise réalise chaque année un chiffre d'affaires extérieur de plus de CHF 2.7 milliards. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.Merci de consulter www.valora.com pour davantage d'information.NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES.THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.Ce document contient des projections d'avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et inconnus. Ces incertitudes et ces risques ainsi que d'autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l'évolution de Valora, diffèrent sensiblement de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d'avenir. Valora n'est nullement tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d'avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des événements futurs ou autres. tensid.ch / 25.01.2018 07h02)