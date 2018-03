Changements en vue au conseil de Switzerland Global Entreprise

Zurich (awp/ats) - Le conseil d'administration de Switzerland Global Enterprise (S-GE) va proposer deux nouveaux membres lors de son assemblée générale du 26 avril: François Gabella, le patron du fabricant fribourgeois de composants LEM, et Karin Taheny, consultant pour l'agence zurichoise Yourposition.Si leur élection est approuvée, ils remplaceront Doris Albisser et Pierre-Olivier Chave, qui ont tous deux annoncé leur départ, a expliqué mardi S-GE dans un communiqué."Grâce à leur expérience et à leur bagage professionnel, ils compléteront à merveille le conseil d'administration", a relevé Ruth Metzler-Arnold, présidente de l'organe de promotion des échanges, citée dans le communiqué. "Ils sauront motiver les PME exportatrices et donner un nouveau souffle à la promotion de la place économique suisse", a ajouté l'ancienne conseillère fédérale.ats/jh(AWP / 27.03.2018 18h33)