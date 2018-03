Chantier EPR en Finlande: Areva et TVO proches d'un accord (source proche)

AREVA

Paris - Le groupe nucléaire français Areva et l'électricien finlandais TVO sont sur le point de signer un accord à l'amiable pour mettre fin au litige qui les oppose sur le chantier du réacteur EPR en Finlande, qui a accumulé 10 ans de retard, a indiqué une source proche du dossier samedi à l'AFP."On est vraiment en phase de finalisation de l'accord", qui "devrait être signé dans les jours à venir", a indiqué cette source. "C'est un bon accord pour Areva", a ajouté cette source, sans autre détail.Cet accord à l'amiable doit mettre fin à la procédure d'arbitrage en cours entre les deux parties.La construction du réacteur de troisième génération par le groupe français et son partenaire allemand Siemens à Olkiluoto (sud-ouest de la Finlande) connaît d'importants retards et surcoûts, qu'Areva et TVO s'imputent mutuellement.Les deux groupes ont porté leur différend devant un tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC) à Paris. Areva réclame 3,4 milliards d'euros de dédommagements au finlandais, et TVO 2,6 milliards au français.TVO a plusieurs fois revendiqué des arbitrages partiels en sa faveur dans ce dossier mais aucun détail n'avait filtré, la procédure étant confidentielle.La mise en service du réacteur EPR d'Olkiluoto, prévue initialement pour 2009, est désormais programmée pour mai 2019, alors que le chantier a débuté en 2005.jmi/fka/cb(©AFP / 10 mars 2018 18h19)