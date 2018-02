Chemie+Papier retrouve les chiffres noirs en 2017

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - CPH Chemie+Papier a basculé en zone bénéficiaire en 2017, grâce principalement à la vente d'un immeuble. Le groupe lucernois a compensé la faiblesse de l'activité papier par les domaines chimie et emballages, indique-t-il mardi.Le bénéfice net s'est fixé à 16,2 mio CHF, contre une perte 7,7 mio l'année précédente. Le conseil d'administration propose un dividende inchangé à de 0,65 CHF, qui sera soumis à l'assemblée générale du 14 mars.Le bilan s'avère moins bon en termes de rentabilité. Le résultat d'exploitation (Ebit) a plongé de moitié à 2,9 mio CHF malgré des ventes en nette progression. Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 496,8 mio CHF, soit +8,0%."Avec la reprise des activités de vieux papier de la fabrique de Utzenstorf, notre activité papier a franchi un nouveau jalon sur la voie de la maîtrise des coûts", a déclaré Peter Schildknecht, directeur général (CEO) du groupe, cité dans le communiqué.Tous les domaines d'activité affichent une nette croissance.Les installation de la division Chimie ont tourné à plein régime grâce à une forte demande en tamis moléculaires pour utilisation industrielle et pour la purification de l'oxygène. Le chiffre d'affaires a gonflé de 75,5 mio CHF. Le groupe a délocalisé la production du site d'Uetikon vers ses sites existants en Chine et aux Etats-Unis, ainsi que vers la nouvelle usine de Bosnie-Herzégovine.L'unité Papier demeure la plus grande contributrice au chiffre d'affaires, à hauteur de 264,1 mio CHF. Les volumes et les recettes ont tous deux nettement augmenté. Au niveau de la rentabilité, cette activité a profité de prix de matières premières plus élevés et de mesures d'efficience, insuffisantes toutefois à faire basculer la division en zone bénéficiaire.CHIFFRES SUPÉRIEURS AUX ATTENTESLa croissance la plus solide est enregistrée dans la division Emballages, dont les recettes ont atteint 130,2 mio CHF (+9,2%). CPH a augmenté ses parts de marché dans ce domaine grâce à la priorité mise sur les feuilles blister.Les chiffres publiés sont globalement supérieurs aux attentes des analystes. Le domaine d'activité chimie déçoit.Pour l'année en cours, le groupe s'attend à une hausse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel. La direction table sur des investissements à hauteur de 24,0 mio CHF. L'exercice 2018 marque par ailleurs le 200e anniversaire du groupe.La holding va s'efforcer ces prochaines années de réduire sa dépendance à la division Papier en développant les autres domaines d'activité. "Notre objectif consiste à porter les activités non-papier à 50% du chiffre d'affaires du groupe au moins", a expliqué le CEO devant la presse. La principale source de revenus de CPH va continuer à traverser des temps difficiles.L'année dernière, cette unité a dégagé une marge opérationnelle brute de 3,5%. "Ceci ne nous satisfait évidemment pas", a lancé M. Schildknecht. La direction table sur le long terme sur une marge de 10%, afin de considérer cette activité comme vraiment rentable. La hausse des prix du papier devrait se poursuivre en 2018, profitant à la division.Les améliorations opérationnelles constatées l'année dernière pour l'activité Chimie devraient également porter leurs fruits durant l'année en cours.Dans une note, la Banque cantonale de Zurich met en exergue la bonne performance des deux "petites" divisions du groupe lucernois. L'unité Papier est qualifiée de "talon d'Achille". L'analyste Philipp Gamper reconnaît toutefois que les perspectives annoncées par la direction sont réjouissantes et annonce un ajustement de ses estimations. La recommandation "pondérer au marché" est reconduite.A la Bourse suisse, la nominative CPH a bouclé la séance en recul de 2,8% à 69,00 CHF, alors que le marché dans son ensemble (SPI) s'est enrobé de 0,70%.fr/rp(AWP / 20.02.2018 17h36)