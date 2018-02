Chevron a repris ses activités au Kurdistan irakien

CHEVRON

New York - Le géant pétrolier américain Chevron a confirmé mardi avoir relancé ses opérations dans la région du Kurdistan irakien, après les avoir suspendues en octobre suite à l'organisation d'un référendum d'indépendance."Chevron confirme avoir repris ses activités au KRI", le Kurdistan irakien, a indiqué par courriel à l'AFP une porte-parole du groupe, Sally Jones."Nous avons redémarré nos opérations de forage dans notre puits de Sarta 3", situé au nord d'Erbil, a-t-elle précisé.Le géant américain avait suspendu ses opérations dans la région à la suite des tensions nées de l'organisation d'un référendum d'indépendance en septembre dernier à l'initiative d'Erbil, la capitale de la région autonome.L'issue de ce référendum avait été déclarée nulle et illégale par Bagdad qui avait notamment imposé un blocus aérien au Kurdistan et envoyé des troupes sur les zones disputées.jum-alb/az(©AFP / 20 février 2018 17h37)