Chevron: le bénéfice bondit au 4T sous l'effet de la réforme fiscale

CHEVRON

New York - La compagnie pétrolière américaine Chevron a annoncé vendredi un bénéfice net en forte hausse pour le quatrième trimestre 2017, tiré notamment par les effets comptables de la réforme fiscale américaine.Il s'est élevé à 3,1 milliards de dollars pour 415 millions un an auparavant mais comprend un revenu exceptionnel de 2,02 milliards lié aux mesures fiscales.Le chiffre d'affaires a progressé de 19,4% à 37,6 milliards de dollars, très légèrement supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice ajusté par action est de 1,64 dollar.Sur l'année entière, le bénéfice net est de 9,2 milliards de dollars comparé à une perte de 497 millions en 2016 et le chiffre d'affaires a avancé de 22% à 134,674 milliards de dollars.Le titre perdait 2,8% à 122,14 dollars dans les échanges de pré-séance à Wall Street.L'autre géant du pétrole américain ExxonMobil a également annoncé vendredi des résultats qui ont déçu les marchés alors que les prix du pétrole remontent sur les marchés mondiaux.jld/Dt/eb(©AFP / 02 février 2018 14h00)