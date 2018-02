Chevron: le bénéfice bondit au 4T sous l'effet de la réforme fiscale

CHEVRON

New York - La compagnie pétrolière américaine Chevron a annoncé vendredi un bénéfice net en forte hausse pour le quatrième trimestre 2017, tiré notamment par les effets comptables de la réforme fiscale américaine, mais ses résultats ont déçu les marchés.Il s'est élevé à 3,1 milliards de dollars pour 415 millions un an auparavant mais comprend un revenu exceptionnel de 2,02 milliards lié aux mesures fiscales et un autre de 1,44 milliard lié à des cessions ainsi qu'une charge de 840 millions pour dépréciation d'actifs.Le chiffre d'affaires a progressé de 19,4% à 37,6 milliards de dollars, très légèrement supérieur aux attentes du marché. Le bénéfice ajusté par action est de 1,64 dollar."Les résultats et la trésorerie ont progressé significativement en 2017", a souligné le PDG du groupe Michael Wirth, cité dans le communiqué. "Nous avons atteint notre objectif de dégager un excédent de trésorerie grâce à des initiatives de réduction de nos dépenses en capital et de nos coûts, en lançant de nouveaux projets et en procédant aux cessions d'actifs prévues. Les prix plus élevés du pétrole ont aussi aidé", a-t-il souligné en ajoutant que le groupe allait en conséquence augmenter son dividende de 4 cents par action.Sur l'année entière, le bénéfice net est de 9,2 milliards de dollars comparé à une perte de 497 millions en 2016 et le chiffre d'affaires a avancé de 22% à 134,674 milliards de dollars.Mais ces résultats ont déçu le marché et le titre perdait 2,2% à 122,85 dollars peu après l'ouverture de Wall Street.L'autre géant du pétrole américain ExxonMobil a également annoncé vendredi des résultats qui ont déçu les marchés alors que les prix du pétrole remontent sur les marchés mondiaux.Par secteur d'opération, les activités en amont (exploration et forage) ont enregistré sur le trimestre des revenus de 5,29 milliards de dollars pour 930 millions un an plus tôt et celles en aval (distribution, raffinage) se sont traduites par une perte de 3,45 milliards pour une perte de 872 millions au 4e trimestre 2016.La production de pétrole a sur l'année légèrement baissé à 1,72 million de barils/jour avec une augmentation aux Etats-Unis à 519 millions de barils (+3%) et une baisse à l'international à 1,20 million de barils/jour (-1%). Celle de gaz a progressé à 6,03 millions de pieds cubes par jour (+15%) dont près de 85% ont été extraits hors des Etats-Unis.Les ventes de produits raffinés sont sur l'année restées quasiment stables à 2,69 millions de barils/jour.jld/lo/eb(©AFP / 02 février 2018 15h06)