Chiffre d'affaires florissant pour IN Groupe, ex-Imprimerie nationale

Paris - L'ex-Imprimerie nationale, le fabricant des passeports biométriques français qui veut s'imposer comme un champion de l'identité sécurisée, a enregistré une hausse de 28,2% de son chiffre d'affaires en 2017, à 283,2 millions d'euros, a-t-elle annoncé mardi. .Hors effet de l'acquisition en 2017 de la branche biométrie de Thales, le chiffre d'affaires est en croissance organique de 15%, a indiqué devant la presse Didier Trutt, le PDG de cette société anonyme à 100% détenue par l'Etat.Et il continuera à croître en 2018, a assuré M. Trutt qui prévoit que l'entreprise "passera la barre des 300 millions d'euros" de chiffre d'affaires sur cette période.L'Imprimerie nationale, lointaine héritière de l'ancienne Imprimerie royale fondée en 1640, se présente désormais comme un spécialiste de l'identité et des services numériques sécurisés, au service de ce qu'elle appelle le "droit d'être soi", sans risque de confusion ou de fraude.Outre les passeports biométriques français, l'entreprise de 1.000 salariés fabrique notamment les nouveaux permis de conduire français, et gère plusieurs plateformes d'e-administration, comme la délivrance de la carte mobilité inclusion (qui a remplacé la carte handicapé) et les vignettes Crit'Air en région parisienne.IN Groupe s'est également positionné sur le marché des contrôles d'accès automatisés dans les aéroports, gérant notamment ceux de l'aéroport de Lyon.Grâce à l'acquisition de la startup française SPS en 2014, IN Groupe détient par ailleurs une technologie de carte bancaire sans contact, en position de numéro un mondial selon lui.Le chiffre d'affaires de cette activité a grimpé de près de 30% en 2017 à 44,7 millions d'euros, selon IN Groupe.Au total, l'entreprise réalise environ 55% de son chiffre d'affaires sur des marchés commerciaux compétitifs, et 45% sur les marchés régaliens français.Elle a réalisé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 41 millions d'euros en 2017.Pour nourrir sa croissance, l'entreprise compte notamment sur une nouvelle solution d'identification pour avoir accès à des services en ligne très sécurisés à partir de son smartphone.L'accès se fait en rapprochant du smartphone une carte à puce sans contact.lby/as/bh(©AFP / 24 avril 2018 15h06)