Chili: plus de 600 vols de LAN Express affectés par une grève

Plus de 600 vols de la compagnie chilienne LAN Express ont été annulés ou reprogrammés sur une durée de sept jours, à compter de ce mardi en raison d'une grève du personnel navigant, a indiqué LATAM Airlines, la maison mère de LAN Express."Malgré tous les efforts déployés durant le processus de négociations, un accord n'a pu être atteint" avec le syndicat du personnel navigant, qui représente 97% des salariés de cette catégorie, a souligné dans un communiqué LATAM, plus grande compagnie aérienne d'Amérique latine, née de la fusion en 2015 de la brésilienne TAM et la chilienne LAN.L'une des principales revendications du syndicat est d'abaisser le nombre de jours travaillés qui est actuellement de 10 jours suivis de 4 jours de repos.Le mouvement de grève, qui a débuté à 03H00 GMT, concernera principalement les vols intérieurs chiliens, ainsi que quelques vols en Amérique du Sud, a précisé LATAM, assurant que les "longs-courriers ne seront pas touchés". LAN Express dessert 16 destinations intérieures chiliennes et compte une trentaine d'avions.LATAM de son côté dessert 140 destinations dans 24 pays avec une flotte de 318 appareils et quelque 53.000 salariés. La compagnie possède également des filiales au Brésil, en Argentine, en Colombie, en Equateur, au Paraguay et au Pérou.(©AFP / 10 avril 2018 11h07)