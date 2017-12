China Aircraft Leasing commande à Airbus 50 A320neo pour 4,5 mds EUR

CALC - CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS

Pékin - Le loueur d'avions China Aircraft Leasing Company (CALC) a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec l'avionneur européen Airbus pour l'acquisition de 50 appareils moyen-courrier A320neo, d'une valeur de 5,42 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros) au prix catalogue.Les livraisons interviendront en tranches à partir de 2023, a précisé le groupe dans un communiqué. Cela porte à 202 appareils son carnet de commandes auprès d'Airbus: CALC avait notamment confirmé début 2015 la commande de 100 appareils de la famille A320.L'entreprise pourrait par ailleurs, sous certaines conditions non précisées, passer commande en janvier de 15 appareils A320neo supplémentaires, ajoute le communiqué.Fondé en 2006 et basé à Hong Kong, CALC se présente comme le principal loueur d'avions en Chine continentale, avec une flotte d'une centaine d'appareils commerciaux.Sur le même créneau du moyen-courrier, China Aircraft Leasing Company avait commandé en juin à Boeing, le rival américain d'Airbus, 50 B737 MAX, pour un montant catalogue de 5,8 milliards de dollars.La Chine, où le trafic aérien est dopé par l'essor de la classe moyenne et l'expansion du tourisme, est un marché décisif pour Airbus et Boeing. Selon Airbus, la Chine aura besoin d'environ 6.000 avions sur les deux prochaines décennies.jug/bar/dar(©AFP / 29 décembre 2017 04h39)