China Southern aidée par le trafic aérien intérieur et le yuan en 2017

La compagnie aérienne chinoise China Southern, première en Asie par l'importance de sa flotte, a vu son bénéfice net bondir de 18% l'an dernier, aidée par son recentrage sur les liaisons locales à forte croissance et par le renchérissement du yuan.Le groupe a annoncé, dans un communiqué boursier diffusé tard lundi, avoir engrangé en 2017 un bénéfice net de 5,9 milliards de yuans (757 millions d'euros).Dans le même temps, le chiffre d'affaires de la compagnie basée à Canton (sud), et qui a ouvert l'an dernier son capital à American Airlines, gonflait de 11% à 127 milliards de yuans (16,3 milliards d'euros).Certes, c'est un tassement par rapport aux années précédentes: China Southern avait vu son bénéfice net doubler en 2015 et grimper de 35% en 2016.La compagnie s'est cependant félicitée d'une "rapide croissance enregistrée par l'aviation civile, tant sur le marché chinois qu'à l'international, sur fond de reprise économique vigoureuse".China Southern indique notamment avoir profité à plein d'une robuste croissance de ses ventes (+10,3%) sur les liaisons intérieures, très fréquentées et rentables, qui constituent les trois quarts de ses revenus.China Southern, comme les deux autres grandes compagnies chinoises Air China et China Eastern, toutes sous contrôle étatique, intensifient leurs opérations sur un marché intérieur en plein boom, après s'être efforcées de muscler leurs routes internationales en dépit d'une vive concurrence.Ainsi, les capacités de China Southern sur les liaisons chinoises ont gonflé de 8% en 2017, à un rythme deux fois plus rapide que l'année précédente.Deuxième marché aéronautique mondial derrière les Etats-Unis, la Chine pourrait s'imposer au premier rang dans les prochaines années, en raison d'une forte croissance de son trafic passagers, dopé par l'essor d'une classe moyenne locale avide de voyages.Enfin, le renchérissement du yuan, qui s'est apprécié de plus de 6% contre le dollar en 2017, a contribué à muscler les bénéfices de China Southern, en rendant moins onéreux ses achats de kérosène et le remboursement de ses dettes, libellées dans la monnaie américaine.A l'international, la compagnie affiche également une performance solide, avec un bond de quelque 9% de ses recettes.L'an dernier, American Airlines avait pris une participation de 200 millions de dollars dans China Southern, avec l'objectif que les deux groupes entament une coopération renforcée sur les vols transpacifiques.Une manière pour la compagnie chinoise de muscler son profil à l'étranger et pour l'américaine de profiter de la croissance du trafic aérien du géant asiatique.(©AFP / 27 mars 2018 08h32)