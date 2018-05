China Three Gorges lance une OPA à 9 milliards d'euros sur Energias de Portugal

EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL

Lisbonne - China Three Gorges a lancé une offre publique d'achat(OPA) sur les 76,7% du capital du groupe d'électricité Energias de Portugal(EDP) qu'il ne détient pas encore pour environ 9 milliards d'euros, a-t-on appris vendredi auprès du gendarme de la Bourse portugaise.Le prix par action proposé, 3,26 euros, représente une prime de 4,82% par rapport au cours de clôture de vendredi à la Bourse de Lisbonne, où le titre EDP avait terminé en hausse de 0,75% à 3,11 euros.L'opération vise l'obtention de plus de 50% des droits de vote, a précisé le groupe dans un communiqué publié sur le site de la Commission du marché de valeurs mobilières (CMVM).Le groupe chinois a également lancé une OPA sur la filiale pour les énergies renouvelables d'EDP, EDP Renovaveis, proposant 7,33 euros par action, un prix inférieur au dernier cours du titre. EDP Renovaveis a clôturé vendredi en hausse de 0,58% à 7,84 euros.Les titres EDP et de sa filiale pour les énergies renouvelables avaient été suspendus après la fermeture de la Bourse de Lisbonne vendredi, sur fond de rumeurs d'une possible OPA. La CMVM a levé cette suspension après l'annonce faite par China Three Gorges.China Three Gorges, qui détient actuellement 23,27% du capital d'EDP, "est depuis de longues années un actionnaire de référence. Nous n'avons rien à opposer" à une OPA, a déclaré le Premier ministre portugais Antonio Costa avant même l'annonce de l'opération."En revanche, il est important de savoir ce que les actionnaires souhaitent faire de l'entreprise(...). J'espère que leur ambition sera bonne pour notre économie", a-t-il dit.lf/bh(©AFP / 11 mai 2018 22h23)