Chine: Allemagne et Etats-Unis dénoncent la condamnation de deux dissidents

L'Allemagne et les Etats-Unis ont dénoncé mercredi la condamnation de deux dissidents chinois sur "de vagues accusations de subversion", appelant Pékin à libérer "immédiatement" le blogueur Wu Gan, qui a écopé la veille de huit ans de prison.Arrêtés l'un comme l'autre en 2015, Wu Gan et l'avocat Xie Yang ont été condamnés mardi lors de deux procès séparés, mais Xie Yang, qui avait plaidé coupable, a été dispensé de peine, alors que Wu Gan, qui rejetait l'accusation de subversion, a été lourdement sanctionné."Profondément déçues" par ces jugements, les ambassades des deux pays à Pékin appellent dans un communiqué commun le régime communiste à "respecter les obligations et les engagements de la Chine en matière de droits de l'homme".Via ses avocats, Xie Yang avait accusé la police de torture pendant sa détention mais il s'est rétracté lors de son procès en mai dernier."A la lumière des accusations de mauvais traitements graves infligés à Wu Gan et Xie Yang alors qu'ils étaient en détention (...), nous appelons les autorités chinoises à adhérer aux procédures établies par la loi", poursuit le communiqué."Nous appelons les autorités chinoises à considérer les avocats et les défenseurs des droits comme des partenaires dans le renforcement de la société chinoise par le développement de l'état de droit", concluent les deux ambassades.(©AFP / 27 décembre 2017 13h35)