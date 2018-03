Chine: Washington envisage des tarifs équivalents à 60 mds USD d'importations (médias)

Washington - Washington envisage d'imposer à la Chine des droits de douanes sur un volume d'importations équivalentes à 60 milliards de dollars, rapportent mercredi des médias américains, qui font état de taxes visant notamment les secteurs de la technologie et des télécommunications.Les tarifs cibleront une centaine de produits chinois, a par ailleurs indiqué à l'AFP une source proche des discussions, soulignant que le montant n'était pas encore définitivement arrêté.Au cours d'une réunion la semaine dernière, le président américain aurait indiqué aux membres de son cabinet et à ses conseillers qu'il "voulait frapper bientôt la Chine avec des tarifs et des restrictions sur les investissements en réponse au vol de propriété intellectuelle" présumé, selon Politico qui cite trois personnes proches des discussions.Le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer aurait proposé un paquet de taxes sur les importations chinoises équivalent à 30 milliards mais celui-ci aurait été retoqué par Donald Trump qui l'aurait jugé insuffisant, selon la même source.La proposition retenue serait désormais des tarifs équivalents à 60 milliards de dollars, rapportent plusieurs médias mercredi."Nous ne pouvons pas rester aveugles face aux pratiques commerciales effrénées et injustes contre notre pays!", a lancé Donald Trump mercredi dans un tweet.Mercredi, il devait rencontrer dans l'après-midi lors d'un déplacement dans le Missouri (centre) des responsables du constructeur aéronautique américain Boeing avant de participer à une table-ronde sur les baisses d'impôts et la réforme fiscale.L'administration Trump a annoncé le 8 mars des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, en exemptant toutefois provisoirement le Canada et le Mexique, ses partenaires du traité de libre-échange nord-américain (Aléna) en cours de renégociation.Donald Trump avait fait part le même jour de négociations avec la Chine, estimant que les Chinois se montraient "très coopératifs". Tout en disant son "grand respect pour le président Xi" Jinping, il avait affirmé que les Etats-Unis allaient réduire leur déficit commercial "d'une façon ou d'une autre" avec la Chine, évoquant une réduction de 100 milliards de dollars.Le déficit commercial avec la Chine pour les seuls biens s'est élevé en 2017 à quelque 375 milliards de dollars.L'imposition de telles taxes pourrait entraîner des représailles de Pékin.La Chine a maintes fois souligné qu'elle ne resterait pas les bras croisés et qu'elle adopterait les "mesures nécessaires" pour défendre ses exportateurs. Pékin a ainsi ouvert une enquête antidumping sur les importations de sorgho américain et n'exclut pas de cibler le soja en provenance des Etats-Unis.(©AFP / 14 mars 2018 17h02)