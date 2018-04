Chine contre Etats-Unis: la guerre commerciale gronde

L'escalade est engagée entre Chinois et Américains: ils viennent d'annoncer coup sur coup de lourds droits de douane sur leurs produits respectifs. Quelles conséquences aurait une guerre commerciale entre les deux géants de l'économie mondiale?Mardi, Washington a publié une liste provisoire de produits importés susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes. Mercredi, Pékin a répliqué avec sa propre liste visant des importations du même montant annuel: 50 milliards de dollars.La Chine vise le soja, les automobiles et les petits avions américains. Les Etats-Unis ciblent les produits chinois dans l'aéronautique, les technologies de l'information ou encore la robotique et les machines.Au total, les produits chinois et américains visés représentent un montant de 100 milliards de dollars. C'est une grande part des 580 milliards de dollars de marchandises échangées en 2017 entre les deux pays.Si l'économie de la Chine reposait grandement sur les exportations il y a 20 ans, elle s'est depuis rééquilibrée vers la consommation intérieure et les services. En clair: l'impact de droits de douanes devrait être pour le moment relativement limité pour l'économie chinoise.L'an passé, les exportations n'ont contribué à la croissance du PIB chinois qu'à hauteur de 9,1%. Mais le marché américain représentait 18,9% du total des exportations chinoises.La Chine dégage un excédent colossal: 375,2 milliards de dollars en 2017, selon Pékin.En 2017, la Chine a importé pour 154 milliards de dollars de marchandises américaines. Parmi les 50 milliards visés mercredi figurent des produits clés pour l'économie des Etats-Unis, comme le soja et les automobiles.En ciblant le soja, Pékin appuie là où ça fait mal, explique Zhang Monan, chercheur au Centre chinois pour les échanges économiques internationaux."Nous savons que beaucoup de personnes qui soutiennent Donald Trump viennent d'Etats agricoles comme l'Illinois ou l'Iowa", explique-t-il. "Si la Chine se venge sur l'agriculture américaine, je pense que beaucoup de ses soutiens se détourneront" du président américain."Quand un pays (les Etats-Unis, NDLR) perd des milliards de dollars avec pratiquement tous les pays avec lesquels il est en affaires, les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner", avait twitté M. Trump le mois dernier.La Chine, elle, répète invariablement sa position depuis plusieurs semaines: "Personne ne sort vainqueur d'une guerre commerciale."Plusieurs économistes rappellent ainsi les effets de la loi américaine Smoot-Hawley en 1930. Elle avait entraîné un relèvement des droits de douane sur 20.000 produits et suscité des représailles à l'étranger, aggravant les ravages de la Grande Dépression.Pour l'heure, ni Pékin ni Washington n'a annoncé la date de mise en oeuvre des nouveaux droits de douane.Selon des analystes, l'objectif de l'administration Trump est de faire pression sur la Chine, pour qu'elle ouvre davantage son marché.Pékin a toujours déclaré être ouvert à des négociations. Mais dit avoir été contraint d'imposer des mesures de rétorsion devant l'intransigeance américaine.Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a déclaré le mois dernier ne pas faire d'une guerre commerciale un objectif. Les deux pays continuent de discuter, a-t-il assuré.Avec leurs droits de douane, les Etats-Unis visent à faire plier la Chine sur le dossier du vol supposé de technologie américaine.Washington s'inquiète notamment du système de coentreprises imposé par Pékin aux entreprises américaines: en contrepartie d'un accès au marché chinois, ces firmes sont obligées de partager avec des partenaires locaux une partie de leur savoir-faire technologique.Les autorités chinoises assurent, elles, avoir nettement renforcé leurs efforts en matière de protection de la propriété intellectuelle."La Chine est en train d'édifier une société fondée sur l'innovation. La protection de la propriété intellectuelle est de la plus haute importance", a assuré le vice-ministre chinois des Finances, Zhu Guangyao, lors de l'annonce mercredi des mesures de rétorsion chinoises.(©AFP / 04 avril 2018 15h14)